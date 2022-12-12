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НовостиОбщество12 декабря 2022 12:54

Смоленские энергетики готовятся к работе в условиях надвигающейся непогоды

Источник:kp.ru
Смоленские энергетики готовятся к работе в условиях надвигающейся непогоды.

Смоленские энергетики готовятся к работе в условиях надвигающейся непогоды.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие выходные метеорологи прогнозируют ухудшение погоды в Смоленской области. В связи с этим специалисты филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» готовятся к ликвидации возможных последствий непогоды. Энергетики укомплектованы оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетов. Усилен контроль за работой энергообъектов. Проводится постоянный мониторинг метеоусловий.

Напоминаем, что сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220.