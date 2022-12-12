В центре Смоленска установили новогоднюю ёлку. Фото: пресс-служба администрации города.

На центральной площади Смоленска, у входа в сквер имени Клименко, установили новогоднюю ёлку. На днях завершилась сборка каркаса и монтаж веток. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, высота искусственного дерева – 15 метров.

В ближайшие дни на ёлке появятся гирлянды, новогодние шары, снежинки и другие украшения.

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