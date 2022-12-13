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НовостиОбщество13 декабря 2022 6:43

В Смоленске продлили конкурс новогодних плакатов

Заявки будут приниматься ещё в течение семи дней
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске продлили конкурс новогодних плакатов. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске продлили конкурс новогодних плакатов. Фото: пресс-служба администрации города.

Конкурс новогодних плакатов в Смоленске продлили на неделю. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Лучший проект будет размещен на рекламных щитах, видеоэкранах города и в социальных сетях. В конкурсе предусмотрено 10 номинаций. Победители будут выбираться в два этапа: интернет-голосованием и экспертным жюри.

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