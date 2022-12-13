В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Смоленской области объявили повышенный уровень погодной опасности из-за гололёда и резких перепадов температур. 13 декабря на территории региона будет облачно с прояснениями, днем осадки прогнозируются лишь местами. На дорогах сохранится гололедица. Подует южный ветер 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: -5°C…0°C.

В Смоленске: -4°C…-2°C.

Атмосферное давление 726 мм рт. столба, будет расти.

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