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НовостиОбщество13 декабря 2022 7:40

В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Температура воздуха опустится ниже нуля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности.

В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Смоленской области объявили повышенный уровень погодной опасности из-за гололёда и резких перепадов температур. 13 декабря на территории региона будет облачно с прояснениями, днем осадки прогнозируются лишь местами. На дорогах сохранится гололедица. Подует южный ветер 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: -5°C…0°C.

В Смоленске: -4°C…-2°C.

Атмосферное давление 726 мм рт. столба, будет расти.

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