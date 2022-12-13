Смоленский «Горводоканал» подключит строящуюся на Королёвке поликлинику к инженерным сетям. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Специалисты «Горводоканала» приступают к подключению строящейся в микрорайоне Королёвка поликлиники к инженерным сетям. Работы пройдут 15 декабря, в связи с этим будет отключено холодное водоснабжение.

Как сообщили в городской администрации, воды не будет с 9.30 до 19 часов по следующим адресам: микрорайон Королевка д.4 (ФОЦ «1-Семейный»), улица Валентины Гризодубовой д.1а, 1б, 1д.

Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС: 8(4812)38-18-50,70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды до окончания промывки водопроводных сетей.

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