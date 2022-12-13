Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 декабря: 3 человека госпитализировали за сутки

За последние сутки в регионе выявили 4 новых случая заражения COVID-19.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За последние сутки в регионе выявили 4 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 145 960.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Всего 3 168 человек погибли с начала пандемии, госпитализировали за сутки 3 человека. Успешно справились с болезнью и выписались 142 585 жителей региона.
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