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НовостиЗдоровье13 декабря 2022 8:55

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 декабря: 3 человека госпитализировали за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 13 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За последние сутки в регионе выявили 4 новых случая заражения COVID-19.

За последние сутки в регионе выявили 4 новых случая заражения COVID-19.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в регионе выявили 4 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 145 960.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего 3 168 человек погибли с начала пандемии, госпитализировали за сутки 3 человека. Успешно справились с болезнью и выписались 142 585 жителей региона.

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