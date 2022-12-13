Смоленские энергетики прошли обучение по нулевому травматизму

Фото предоставлено Смоленскэнерго.

В 2022 году работники филиала ПАО «Россети Центра» – «Смоленскэнерго» прошли обучение по программе «Тренер нулевого травматизма» в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Ижевский учебный центр «Энергетик». Освоив новые знания, дипломированные тренеры успешно обучают своих коллег.

В настоящее время обучение по этой же теме проходит уже вторая группа тренеров, которые в последствии будут передавать свои знания нового метода организации охраны труда и производственной безопасности.

Концепция «нулевого травматизма» предусматривает изменение ключевых подходов в работе по охране труда. Она объединяет три направления – безопасность, гигиену труда и благополучие работников. В результате формируется институт лидерства на всех уровнях управления, меняется роль специалистов подразделений, связанных с производственной безопасностью, охраной труда и производственным контролем. Как правило, будущими тренерами становятся сотрудники подразделений охраны труда, управления персоналом, технического блока.

«Применить знания на практике наши тренеры смогли в ходе проведения в филиале Стратегической сессии по теме «Внедрение Концепции нулевого травматизма», которая прошла в ноябре текущего года. Обученные специалисты выступили в роли наставников, помогая коллегам работать в группах, участвовать в тематических деловых играх, «мозговых штурмах». Благодаря их профессионализму руководители структурных подразделений всех районов области осознали важность вовлечения всего персонала в комплексные процессы по исключению травматизма», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.