Около 4 тысяч юных смолян посетили мероприятия по Пушкинской карте в 2022 году. Фото: пресс-служба администрации города.

С 1 января по 1 декабря 7 муниципальных учреждений культуры провели 184 мероприятия в рамках проекта «Пушкинская карта». По информации администрации города, в целом на них было продано 3 854 билета.

Городские учреждения культуры, уже подключенные к акции:

Камерный театр

Смоленский Планетарий

ДК «Сортировка»

ДК «Шарм»

ДК микрорайона Гнездово

КЦ «Заднепровье»

Централизованная библиотечная система

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