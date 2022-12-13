Около 4 тысяч юных смолян посетили мероприятия по Пушкинской карте в 2022 году. Фото: пресс-служба администрации города.
С 1 января по 1 декабря 7 муниципальных учреждений культуры провели 184 мероприятия в рамках проекта «Пушкинская карта». По информации администрации города, в целом на них было продано 3 854 билета.
Городские учреждения культуры, уже подключенные к акции:
Камерный театр
Смоленский Планетарий
ДК «Сортировка»
ДК «Шарм»
ДК микрорайона Гнездово
КЦ «Заднепровье»
Централизованная библиотечная система
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