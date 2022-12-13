Два уголовных дела возбудили после ДТП с микроавтобусом под Смоленском. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

В СУ СКР возбудили уголовное дело по факту оказания перевозчиком услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух пассажиров. Как сообщалось ранее, расследование находится на контроле у прокурора области Сергея Карапетяна.

13 декабря в пресс-службе регионального УМВД сообщили о возбуждении второго уголовного дела. На этот раз – по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Подозреваемого - 48-летний водитель грузовика – доставили в МО МВД России «Ярцевский».

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