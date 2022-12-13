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НовостиОбщество13 декабря 2022 12:18

На сервисе START вышла первая серия второго сезона сериала про смоленских вампиров

Создатели сериала поделились фотографиями с мест съемок
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Вышла первая серия второго сезона сериала про смоленских вампиров. Фото: пресс-служба администрации города.

Вышла первая серия второго сезона сериала про смоленских вампиров. Фото: пресс-служба администрации города.

На сервисе START вышел первый эпизод второго сезона «Вампиров средней полосы».

В этот раз в сериале появятся новые герои – от девочки Милы, ставшей свидетельницей странных убийств, до нового следователя, который много лет назад уже приезжал в город и теперь с удивлением обнаруживает в местном отделении полиции знакомое лицо.

Семье деда Славы предстоит сохранить свою тайну, вновь защитить город от сил зла и ужиться с новым Хранителем.

Съёмки прошли в Лопатинском саду, возле Крепостной стены и на Успенском мосту.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, первая серия второго сезона уже доступна на сервисе START, новые эпизоды будут выходить раз в неделю по вторникам до конца января.

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