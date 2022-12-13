Смоленские энергетики борются с последствиями непогоды

Фото: ПАО «Россети».

В связи с прохождением мощного атмосферного циклона по территории Смоленской области с 21:30 11 декабря 2022 года в филиале ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» введен особый режим работы.

Непогода обрушилась на регион на минувших выходных. Обильные осадки, а также колебание температуры привели к сходу снега и обледенению, и как следствие – к обрыву и схлестыванию проводов линий электропередачи.

Энергетики устраняют последствия непогоды в круглосуточном режиме. Над восстановлением электроснабжения потребителей в настоящий момент трудятся 83 бригады в составе 291 человека с использованием более ста единиц техники, включая специальную. Работы осложняются обильным таянием снега на дорогах - тяжелой технике по размытым дорогам сложно проехать к местам обрывов.

Энергетики благодарят население за понимание сложившейся ситуации. Все силы приложены для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей региона. При необходимости для энергоснабжения социально значимых объектов будут использованы находящиеся в распоряжении филиала резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 2,8 МВт.

В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, главами районов. Усилен контроль за работой энергообъектов. Проводится постоянный мониторинг метеоусловий.

Напоминаем, что сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220, кроме того для потребителей филиалов компании запущен в работу сервис «Подписка на уведомления об отключениях электроэнергии». Оформить подписку можно на официальном портале компании.