За сутки для уборки снега в Смоленске привлекли 97 единиц спецтехники. Фото: пресс-служба администрации города.

В уборке городских территорий от снега и наледи за сутки было задействовано 97 единиц спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В частности, к работам привлекли 27 КДМ, 10 самосвалов, 5 автогрейдеров, 3 экскаватора, 7 погрузчиков, 8 грузовиков, 3 УКМ, 28 тракторов и 6 мини экскаваторов Бобкэт.

Техника предприятий курсирует по каждому из районов города. К примеру, в дневную смену на основных магистралях работают 4 КДМ, 4 трактора и 4 погрузчика «СпецАвто». В ночную смену на уборку снега выходит дополнительная техника. Второстепенные дороги убирает муниципальный «Дормостстрой».

Что касается уборки придомовых территорий, она находится в зоне ответственности управляющих компаний. Так, за сутки крупнейшая УК «Жилищник» привлекла к работам около 200 дворников и 7 единиц снегоуборочной техники.

Помимо этого, территориальными управлениями по Ленинскому, Промышленному и Заднепровскому районам организована работа по расчистке от снега и наледи неразграниченных внутриквартальных проездов.

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