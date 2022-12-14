В Смоленской области площадь закладки фруктовых садов и ягодников вырастет в 4 раза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Площадь закладки фруктовых садов и ягодников в Смоленской области вырастет в 4 раза. Об этом стало известно на еженедельное совещание с инвестиционным блоком Администрации региона, которое провёл губернатор Алексей Островский. В числе других вопросов обсуждались дальнейшие перспективы развития промышленного садоводства и производства плодово-ягодной продукции с учетом привлечения инвестиций в эту отрасль.

К настоящему времени регион по площади плодово-ягодных насаждений находится на 14-м месте в ЦФО, по объемам производства данной продукции – на 11-м. Как сообщил глава региона на своей странице в соцсетях, резервы для того, чтобы улучшить позиции по плодоводству и ягодоводству, есть. В первую очередь, благодаря значительным запасам торфа, который необходим для закладки ягодников.

За несколько последних лет на развитие данной отрасли направлено более 220 млн рублей. В 2022 году инвесторами заложены сады и ягодники на площади 50 гектаров, а в следующем году планируется увеличить площадь закладки в четыре раза – до 200 гектаров, в том числе, и в ряде фермерских хозяйств.

В числе лидеров по производству плодовой продукции – предприятие «Городнянские сады» в Новодугинском районе. Что касается ягод, на Смоленщине выращивается клубника, которая идет на внутренний рынок - площадь ее ягодников составляет порядка 16 гектаров. Также есть плантации голубики.

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