Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 14 декабря.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В среду в Смоленске и области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер подует западной четверти, ночью его скорость будет достигать 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха по области: -6°C…-1°C.
В Смоленске: -6°C…-4°C.
Атмосферное давление 732 мм рт. столба, будет расти.
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