Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 14 декабря. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В среду в Смоленске и области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер подует западной четверти, ночью его скорость будет достигать 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: -6°C…-1°C.

В Смоленске: -6°C…-4°C.

Атмосферное давление 732 мм рт. столба, будет расти.

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