Выпускники смоленской академии ПВО уничтожили «Байрактар» в зоне СВО. Фото: медиапроект WarGonzo.

Выпускники смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ сбили в зоне проведения спецоперации очередной беспилотник «Байрактар» сил ВСУ.

Видеозаписью работы офицеров на зенитно-ракетном комплексе поделился медиапроект военкора из Смоленска Семена Пегова WarGonzo.

– Точную дату и время съёмки не указываем. Но самое главное – цель была уничтожена, – добавил автор записи.

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