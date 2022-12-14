В Смоленске расчищают от снега межквартальные проезды. Фото: пресс-служба администрации города.

В областном центре продолжается интенсивная уборка снега. Кроме расчистки основных и второстепенных дорог, активная работа ведётся и по очистке межквартальных проездов, остающихся пока одной из проблемных точек в снегоуборке.

Работы проводятся в рамках заключенных контрактов между управлениями администрации города по Ленинскому, Промышленному, Заднепровскому районам с подрядными организациями.

Расчистка проездов осуществляется согласно плану. Как отметили в пресс-службе городской администрации, работы по поступившим обращениям жителей выполняются в первую очередь. В приоритете также уборка снега возле детских садов, школ и учреждений здравоохранения.

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