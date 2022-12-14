Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 14 декабря: «плюс» 8 случаев заражения

По данным столичного Оперштаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 145 968 случая заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным столичного Оперштаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 145 968 случая заражения коронавирусом, в том числе 8 – за последние сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровели всего 142 593 человек, 3 169 пациентов умерли. Госпитализировали 4 жителя региона.

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