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НовостиПолитика14 декабря 2022 9:37

Добровольцы СВО из Смоленской области получат выплату в размере 100 тысяч рублей

В ближайшее время соответствующий документ вступит в законную силу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Добровольцы СВО из Смоленской области получат выплату в размере 100 тысяч рублей.

Добровольцы СВО из Смоленской области получат выплату в размере 100 тысяч рублей.

Фото: Александр КОЦ

Смоляне, добровольно отправившиеся в зону специальной военной операции, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский в ходе прямого эфира на телеканале Россия 24.

Ранее выплату получали только мобилизованные смоляне. Соответствующий документ находится в разработке и скоро вступит в законную силу.

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