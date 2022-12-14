Добровольцы СВО из Смоленской области получат выплату в размере 100 тысяч рублей.
Фото: Александр КОЦ
Смоляне, добровольно отправившиеся в зону специальной военной операции, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский в ходе прямого эфира на телеканале Россия 24.
Ранее выплату получали только мобилизованные смоляне. Соответствующий документ находится в разработке и скоро вступит в законную силу.
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