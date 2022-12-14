Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 14:26

Юрий Стоянов извинился перед смолянами за перекрытие Успенского моста летом

Для съемочной группы перекрыли одну из полос
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Юрий Стоянов извинился перед смолянами за перекрытие Успенского моста летом. Фото: пресс-служба администрации города.

Юрий Стоянов извинился перед смолянами за перекрытие Успенского моста летом. Фото: пресс-служба администрации города.

Народный артист России Юрий Стоянов извинился перед смолянами за перекрытие Успенского моста в связи со съемками сериала «Вампиры средней полосы», которые проходили 21 июля. Для съемочной группы перекрыли одну из полос – в сторону Колхозной площади.

– Отдельно хочется передать привет жителям Смоленска, которым мы попортили кровь летом, когда снимали второй сезон. Простите, родные, не со зла. Кино — штука такая, иногда приходится встать посреди моста и перекрыть движение, иначе его, кино, не снимешь. А мы очень старались, чтобы во втором сезоне вы увидели больше любимого Смоленска в кадре. Мир?

– написал Юрий Стоянов в письме подписчиков онлайн-кинотеатра START.

Читай также:

Первые новогодние украшения появились на главной ёлке Смоленска. Праздничное дерево украсили снежинками и гирляндами.