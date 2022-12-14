Юрий Стоянов извинился перед смолянами за перекрытие Успенского моста летом. Фото: пресс-служба администрации города.

Народный артист России Юрий Стоянов извинился перед смолянами за перекрытие Успенского моста в связи со съемками сериала «Вампиры средней полосы», которые проходили 21 июля. Для съемочной группы перекрыли одну из полос – в сторону Колхозной площади.

– Отдельно хочется передать привет жителям Смоленска, которым мы попортили кровь летом, когда снимали второй сезон. Простите, родные, не со зла. Кино — штука такая, иногда приходится встать посреди моста и перекрыть движение, иначе его, кино, не снимешь. А мы очень старались, чтобы во втором сезоне вы увидели больше любимого Смоленска в кадре. Мир?

– написал Юрий Стоянов в письме подписчиков онлайн-кинотеатра START.

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