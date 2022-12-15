В Смоленской области установили ещё 14 комплексов фотовидеофиксации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на дорогах Смоленской области появились ещё 14 комплексов фотовидеофиксации.

Пять из них в Смоленске:

– на пересечении улиц Верхне-Профинтерновская – Витебское шоссе

– на пересечении улиц Шевченко – Попова

– на пересечении улиц 25 Сентября – Маршала Соколовского

– на пересечении улицы Шевченко – переулка Буденного

на улице Фрунзе, в районе дома №8

По одному комплексу установили в Гагарине (на улице Гагарина, в районе дома №98) и в Вязьме (на улице 25 Октября, в районе дома №47).

Еще семь комплексов появились на региональных дорогах.

Как сообщили в профильном департаменте, всего на сегодняшний день в управлении СОГБУ «Смоленскавтодор» находится более 200 комплексов фотовидеофиксации.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске до конца 2023 года построят дорогу от Киселевки до Рославльского шоссе. Протяженность объекта составит 1,7 км.