Строительство поликлиники в микрорайоне Королёвка в Смоленске планируют завершить досрочно. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский и мэр Андрей Борисов выехали на место, чтобы оценить, насколько интенсивно проводятся работы по строительству поликлиники в микрорайоне Королёвка.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

– Исходя из докладов профильных чиновников, на данный момент работы ведутся в соответствии с графиком, строительная готовность объекта составляет более 30%. Дата завершения работ по госконтракту – конец ноября 2024 года. Будем стремиться сдать его раньше срока, – сообщил глава региона на своей странице в соцсетях.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Что касается подбора персонала, список требуемых специалистов уже проработан и сформирован. Губернатор поручил вести более активную работу с СГМУ в данном вопросе.

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