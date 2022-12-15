Более 12 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Смоленска с начала зимы. Фото: пресс-служба администрации города.

Ежедневно со смоленских улиц самосвалы вывозят десятки кубометров снега. Задействована вся техника. Днём она формирует снежные валы, а основной объем работ приходится на ночь – меньше мешает проезжающий и припаркованный транспорт, на улицах нет пробок. Как сообщили в пресс-службе администрации, в каждый такой грузовик вмещается примерно шесть кубов снега.

В расчистке используются ресурсы «СпецАвто» (магистральные дороги), Дормостстроя (второстепенные улицы), Зеленстроя (парки и скверы), а также дополнительная техника. Работы ведутся и механизированным, и ручным способами. По необходимости проводится посыпка территорий противогололедной смесью.

Ранее «КП» писала, что Алексей Островский поручил очистить от снега подходы к соцучреждениям Смоленска. Работы должны быть выполнены до конца недели.