Сильный снегопад ожидается в Смоленской области 15 декабря. Фото: Олег АДАМОВИЧ

15 декабря в Смоленской области будет снежно. Осадки прогнозируются на все сутки, в отдельных районах сильные. Днём местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с, что вызовет метель.

Температура воздуха по области: -7°C…-2°C.

В Смоленске: -5°C…-3°C.

Атмосферное давление 733 мм рт. столба, будет расти.

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