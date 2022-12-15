«Единая Россия» отправляет более 10 тонн необходимых вещей для смоленских военных и мобилизованных

Фото: smolensk.er.ru.

Одна из самых больших партий необходимого от смолян - порядка 10 тонн – отправится в зону СВО. Помощь военнослужащим и мобилизованным доставят секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель облдумы Игорь Ляхов и депутат областной Думы, координатор партийного проекта «Всё для фронта» Артем Малащенков.

«Мы едем к частям смоленского гарнизона. Учли то, что зима на дворе - везем теплые вещи, печи. Лично встретимся с нашими земляками – военными и мобилизованными, узнаем о том, в чем еще есть необходимость, либо же какая помощь нужна их семьям – выслушаем всех. Хотим поддержать наших бойцов, чтобы ребята знали: мы готовы подставить плечо и помочь», - рассказал Игорь Ляхов.

Молодогвардейцы помогли загрузить в машину печи-буржуйки (Прим.ред. – они изготовлены смоленским предприятием), средства связи, генераторы, бензопилы, лопаты, термобелье и другое. Все это – вклад смолян из разных районов Смоленской области, которые приняли участие в проекте «Всё для фронта».

Фото: smolensk.er.ru.

Необходимые вещи Игорь Ляхов и Артем Малащенков передадут военнослужащим. Большая часть предназначена мобилизованным смолянам. Привезут им и адресные посылки от семей, письма и новогодние открытки от земляков.

Как рассказал депутат областной Думы, координатор проекта «Единой России» «Всё для фронта» Артем Малащенков, отличившимся во время спецоперации смолянам передадут сувениры.

«Сейчас повезем порядка пяти тонн, затем еще две груженые машины придут следом – это все, что приносили наши смоляне, покупали депутаты, привозили предприниматели. Важно и морально поддержать бойцов, поэтому мы собрали большое количество писем и открыток от детей и их родителей. Я везу видеозаписи со стихами от жителей Смоленского района (Прим.ред. – Речь о видеороликах участников конкурса «Строфа поддержки»)», - рассказал Артем Малащенков.

Смоленские единороссы пробудут в зоне СВО несколько дней. В планах встретиться с бойцами смоленского гарнизона и мобилизованными жителями региона.

Напомним, проект «Единой России» «Всё для фронта» продолжает работу в Смоленской области. Внести свой вклад в поддержку военных может каждый – Смоленск, Карла Маркса, 14, +7(4812)31-95-13.