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НовостиЗдоровье15 декабря 2022 8:50

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 декабря: 6 человек госпитализировали за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 15 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области 15 декабря диагноз COVID-19 подтвердился у восьми пациентов.

В Смоленской области 15 декабря диагноз COVID-19 подтвердился у восьми пациентов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Смоленской области 15 декабря диагноз COVID-19 подтвердился у восьми пациентов. Госпитализировали 6 человек. Ни один житель региона не умер за сутки, 6 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии заболели 145 976 смолян, 142 599 человек успешно справились с заболеванием, 3 169 – скончались.

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