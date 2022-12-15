Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 декабря: 6 человек госпитализировали за сутки

В Смоленской области 15 декабря диагноз COVID-19 подтвердился у восьми пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Смоленской области 15 декабря диагноз COVID-19 подтвердился у восьми пациентов. Госпитализировали 6 человек. Ни один житель региона не умер за сутки, 6 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии заболели 145 976 смолян, 142 599 человек успешно справились с заболеванием, 3 169 – скончались.

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