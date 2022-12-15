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НовостиОбщество15 декабря 2022 11:56

Туристическое видео из Смоленска победило на конкурсе «Диво России»

Всего было подано около 2000 заявок из шести стран
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Туристическое видео из Смоленска победило на конкурсе «Диво России». Фото: пресс-служба администрации города.

Туристическое видео из Смоленска победило на конкурсе «Диво России». Фото: пресс-служба администрации города.

Видео команды АНО «Центр развития туризма Смоленской области» под названием «В Смоленске есть всё!» заняло первое место в VI Международном туристском фестивале-конкурсе видео, фото и анимации.

Всего было подано около 2000 заявок из шести стран: России, Белоруссии, Китая, Казахстана, Турции и Венгрии.

Как сообщили в мэрии, Смоленск занял первое место в номинации «Туристские направления» (подноминация «Города — центры регионов»).

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