Туристическое видео из Смоленска победило на конкурсе «Диво России». Фото: пресс-служба администрации города.

Видео команды АНО «Центр развития туризма Смоленской области» под названием «В Смоленске есть всё!» заняло первое место в VI Международном туристском фестивале-конкурсе видео, фото и анимации.

Всего было подано около 2000 заявок из шести стран: России, Белоруссии, Китая, Казахстана, Турции и Венгрии.

Как сообщили в мэрии, Смоленск занял первое место в номинации «Туристские направления» (подноминация «Города — центры регионов»).

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