Расходы бюджета Смоленской области на нацпроекты в 2023 году увеличили на 9%. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

На очередном заседании областной Думы 6-го созыва был принят областной бюджет на 2023 год и плановый период 2024-го и 2025-го годов. На реализацию 11 нацпроектов и нацпрограммы предусмотрены 14,3 млрд рублей, увеличение к 2022 году составляет 1,14 млрд рублей, или 9%.

– В соответствии с уточненными параметрами доходы областного бюджета на следующий год зафиксированы в сумме 63,7 млрд рублей - на 3,2 млрд больше, чем мы изначально прогнозировали. Этого увеличения удалось достичь, прежде всего, за счет дополнительных денежных средств из федерального бюджета. Общий объем расходов планируется в сумме 64 млрд рублей, – рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Наибольшие объемы финансирования направлены на развитие образования, здравоохранения, социальную поддержку граждан, а также развитие дорожно-транспортного комплекса.

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