Три человека пострадали в ДТП на трассе М-1 в Смоленской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 15 часов в четверг, 15 декабря, в Смоленском районе произошла серьезная авария с участием двух автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области, водитель Hyundai Santa-Fe выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta. В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажирка LADA, им потребовалась медицинская помощь.

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