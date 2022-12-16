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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 6:08

Три человека пострадали в ДТП на трассе М-1 в Смоленской области

В Смоленском районе столкнулись две легковушки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Три человека пострадали в ДТП на трассе М-1 в Смоленской области.

Три человека пострадали в ДТП на трассе М-1 в Смоленской области.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 15 часов в четверг, 15 декабря, в Смоленском районе произошла серьезная авария с участием двух автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области, водитель Hyundai Santa-Fe выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta. В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажирка LADA, им потребовалась медицинская помощь.

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