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НовостиОбщество16 декабря 2022 6:19

Снегопад и порывистый ветер ожидаются в Смоленской области 16 декабря

Столбики термометров опустятся до -7
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Снегопад и порывистый ветер ожидаются в Смоленской области 16 декабря.

Снегопад и порывистый ветер ожидаются в Смоленской области 16 декабря.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В пятницу, 16 декабря, на Смоленщине будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, днем осадков не ожидается, а к вечеру пойдёт небольшой снег. Ветер южной четверти 6-11 м/с, днем местами возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: -7°C…-2°C.

В Смоленске: днем -6°C…-4°C.

Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет расти.

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