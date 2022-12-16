В центре Смоленска вновь установили арт-объект после нападения вандалов. Фото: пресс-служба администрации города.

В центре Смоленска установили новогодний арт-объект. В начале года Лилия в парке Пионеров подверглась атаке вандалов – её сломали, а затем выбросили в районе кинотеатра «Октябрь».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, несмотря на это, сотрудники муниципального «Зеленстроя» смогли отремонтировать и установить конструкцию на положенное место.

Фото: пресс-служба администрации города.

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