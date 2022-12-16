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НовостиЗдоровье16 декабря 2022 9:30

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 декабря: 15 случаев заражения выявлено за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 16 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердилось 15 новых случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердилось 15 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердилось 15 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Общее число зафиксированных в регионе случаев – 145 991.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 7 смолян, всего 142 606 человек успешно справились с болезнью с начала пандемии. Один погиб за сутки. Госпитализированы с осложнениями 7 жителей региона.

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