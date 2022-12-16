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НовостиОбщество16 декабря 2022 10:02

В Смоленске выбрали лучших специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием

В конкурсе участвовали 22 средних медицинских работника из 20 учреждений
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске выбрали лучших специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

В Смоленске выбрали лучших специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Смоленске выбрали лучших медицинских работников со средним и фармацевтическим образованием. Конкурс проходил в 5 номинациях.

Решением конкурсной комиссии по результатам голосования победителями второго этапа стали:

- В номинации «Лучший фельдшер» Галина Никитина, фельдшер скорой медицинской помощи ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ»;

- В номинации «Лучшая медицинская сестра» Тамара Дубинская, медицинская сестра ОГБУЗ «Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер»;

- В номинации «Лучшая участковая медицинская сестра» Марина Шенгарева, медицинская сестра участковая ОГБУЗ «Поликлиника № 3»;

- В номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» Виктория Журавлева, старшая медицинская сестра ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница»;

- В номинации «Лучший лаборант» Елена Барыкина, фельдшер-лаборант ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница».

Также стал известен победитель конкурса в номинации «Поликлиника начинается с регистратуры». На него было представлено 17 конкурсных работ из 17 учреждений здравоохранения. Из них: из города Смоленска - 13, из Смоленской области - 4.

По результатам голосования победила Консультативно-диагностическая поликлиника № 1.

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