Два человека погибли в страшном пожаре в Монастырщинском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Возгорание произошло в 7:46 утра 16 декабря в двухквариирном жилом доме. На место происшествия выезжали автоцистерна и 7 спасателей. Пожар ликвидировали.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, при проливке и разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тела двух погибших: 48-летнего мужчины и 66-летней женщины. Причина пожара устанавливается.

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