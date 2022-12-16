В Дорогобуже мужчина поджёг частный дом вместе с людьми. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По версии следствия, в мае 2022 года подозреваемый поджёг дом вместе с жильцами – 60-летним мужчиной и 89-летней женщиной. После поджога мужчина скрылся с места преступления.

Трагедии удалось избежать благодаря соседу, который помог потерпевшим выбраться из горящего здания и потушить огонь. Сумма ущерба составил свыше 26 тысяч.

В отношении 22-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления – «Покушение на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений».

При этом, смолянина подозревают в совершении ещё одного поджога.

В апреле 2022 года ночью подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к крыльцу одного из жилых домов, расположенных по улице Маяковского в Дорогобуже, на котором разместил легкогорючие материалы.

В результате пожара огонь полностью уничтожил жилой дом, а также находящиеся в нём имущество. Сумма ущерба составила более 1,2 миллионов.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

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