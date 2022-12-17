Смоленские школьники возвращаются после карантина 19 декабря.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Учащиеся школ Смоленска возвращаются к занятиям с 19 декабря. В связи с ростом заболеваемости гриппа и ОРВИ школы были закрыты на карантин почти на две недели.
Специалисты регионального Роспотребнадзора продолжают держать ситуацию на постоянном контроле.
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