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НовостиЗдоровье17 декабря 2022 5:22

Смоленские школьники возвращаются после карантина 19 декабря

Специалисты регионального Роспотребнадзора продолжают мониторить эпидситуацию
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленские школьники возвращаются после карантина 19 декабря.

Смоленские школьники возвращаются после карантина 19 декабря.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Учащиеся школ Смоленска возвращаются к занятиям с 19 декабря. В связи с ростом заболеваемости гриппа и ОРВИ школы были закрыты на карантин почти на две недели.

Специалисты регионального Роспотребнадзора продолжают держать ситуацию на постоянном контроле.

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