В Смоленской области почти 1400 семей получили социальную помощь. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский провёл очередной видеоселектор с главами муниципальных образований, в рамках которого обсуждалось, как в районах области организована работа по оказанию помощи семьям мобилизованных смолян. Различная социальная помощь оказана уже почти 1,4 тыс. семей. Речь идет об обеспечении дровами, предоставлении мер соцподдержки, в том числе, дополнительных выплат нуждающимся, доставке продуктов питания, решении других вопросов.

Как рассказал Глава региона на своей странице в соцсетях, на данный момент в каждом районе определен контактный номер, по которому заявитель может обратиться с проблемным вопросом. Действуют активы муниципальных образований, формирующие реестр обращений и обеспечивающие их выполнение.

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