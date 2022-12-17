Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 декабря: 5 человек госпитализировали за сутки

В Смоленской области 17 декабря диагноз COVID-19 подтвердился у шести пациентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Смоленской области 17 декабря диагноз COVID-19 подтвердился у шести пациентов. Госпитализировали 5 человек. Один житель не умер за сутки, 10 человек выздоровели.

Всего в Смоленской области с начала пандемии заболели 145 997 смолян, 142 616 человек успешно справились с заболеванием, 3 171 – скончались.

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