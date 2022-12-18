Сильная метель ожидается в Смоленской области 18 декабря.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В воскресенье, 18 декабря, на территории Смоленской области будет облачно. В течение суток будет идти снег, утром ожидается сильный снег. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы. Ветер подует северный, северо-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с.
Температура воздуха по области: -8°C…-3°C.
В Смоленске: -6°C…-4°C.
Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет расти.
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