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НовостиОбщество18 декабря 2022 5:16

Сильная метель ожидается в Смоленской области 18 декабря

Порывы ветра будут достигать 15 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Сильная метель ожидается в Смоленской области 18 декабря.

Сильная метель ожидается в Смоленской области 18 декабря.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 18 декабря, на территории Смоленской области будет облачно. В течение суток будет идти снег, утром ожидается сильный снег. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы. Ветер подует северный, северо-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с.

Температура воздуха по области: -8°C…-3°C.

В Смоленске: -6°C…-4°C.

Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет расти.

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