В Смоленске 54-летний мужчина пострадал при пожаре в бытовом вагончике. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В субботу, 17 декабря, в садовом некоммерческом товариществе «Приозерный» Смоленского района произошел пожар. На участке стоял металлический бытовой вагончик площадью 6х3 метра, в котором проживал мужчина.

Хозяин жилища увидел, как идёт дым из комнаты, где стояла печка. Там уже загорелись вещи, которые висели над ней, пламя распространялось по всему периметру. Мужчина накинул на себя одеяло и, выбив дверь, закрытую изнутри на щеколду, смог спастись из огненной ловушки.

Пожарных вызвали соседи. Возгорание удалось ликвидировать. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, 56-летний мужчина был госпитализирован прибывшими медиками с ожогами различной степени тяжести в больницу. В результате случившегося вагончик выгорел полностью. Одна из рассматриваемых версий причин пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

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