Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 декабря: более 146 тысяч человек заразились с начала пандемии

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 146 005 случаев заражения COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 146 005 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 8 жителей региона.

На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 142 622 человека, в том числе 6 – за сутки. Не справились с заболеванием 3 172. 7 смолян госпитализировали.

Читай также:

Самое простое средство от коронавируса, которое есть дома у каждого: ученые удивили новым открытием. Ученые из Новосибирска установили пользу чая при борьбе с коронавирусом.