Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 декабря: более 146 тысяч человек заразились с начала пандемии

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 146 005 случаев заражения COVID-19.
Фото: Олег УКЛАДОВ
С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 146 005 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 8 жителей региона.
На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 142 622 человека, в том числе 6 – за сутки. Не справились с заболеванием 3 172. 7 смолян госпитализировали.
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