В Смоленске коммунальные службы устраняют последствия снегопада. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленские коммунальщики борются с последствиями длительного снегопада. Как рассказали в пресс-службе администрации города, экипажи комбинированных дорожных машин ведут обработку дорог так называемыми караванами во всех районах города. Состав из 4-5 КДМ полностью захватывает ширину проезжей части и сдвигает в сторону снежный вал.

После этого снег вывозится на полигон. Большая часть работ по вывозу осуществляется преимущественно ночью, когда меньше мешает проезжающий и припаркованный транспорт, а на улицах нет пробок.

Читай также:

Смоленские школьники возвращаются после карантина 19 декабря. Специалисты регионального Роспотребнадзора продолжают мониторить эпидситуацию.