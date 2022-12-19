В Смоленской области женщина погибла в страшном ДТП с грузовиком. Фото «Автокадр_67».

Автомобильная авария произошла в воскресенье, 18 декабря, в Ярцевском районе. В результате ДТП пострадали три человека, женщина погибла.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, на 320-м км трассы М1 водитель автомобиля «Лада Ларгус» столкнулся с проезжающим впереди большегрузом «Вольво». На место происшествия выезжали спасатели и медики скорой помощи.

Водитель и пассажиры «Лады», мужчины, получили травмы. Пассажирка легковушки скончалась на месте.

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