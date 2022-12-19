Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 19 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 19 декабря, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохраняется гололедица. Ветер подует западной четверти, 7-12 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: -7°C…-2°C.

В Смоленске: -6°C…-4°C.

Атмосферное давление 742 мм рт. столба, будет слабо расти.

Читай также:

В Смоленске коммунальные службы устраняют последствия снегопада. На улицах работают экипажи из 4-5 комбинированных дорожных машин.