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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 6:46

Житель Смоленской области признался в убийстве знакомой

Женщина оказалась жива
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Житель Смоленской области признался в убийстве знакомой.

Житель Смоленской области признался в убийстве знакомой.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В отделение полиции обратился неоднократно судимый 56-летний житель Велижа, который признался, что убил свою знакомую.

В ходе проверки полицейские выяснили, что между подозреваемым и женщиной произошёл конфликт во время застолья. Смолянин стал угрожать потерпевшей убийством, показывая нож, взятый со стола.

Он замахнулся на нее и царапнул лезвием по подбородку. Женщина выбежала из дома на улицу, а мужчина, решив, что ранение пришлось в шею и может оказаться смертельным, пошел в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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