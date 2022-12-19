В Смоленске объявили поиски пропавшей в начале декабря женщины. Фото: ПСО «Сальвар».

В Смоленске пропала 48-летняя Светлана Абрамова. По информации ПСО «Сальвар», женщина пропала 2 декабря, с тех пор её местонахождение неизвестно.

Пропавшая ростом 163 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-коричневые, глаза серые. Последний раз была одета в тёмно-серый платок, чёрную куртку, серую юбку, дутые чёрные сапоги.

Всех у кого есть информация о местонахождении женщины просьба сообщить по телефонам 8 (4812) 63-63-33, 8 (960) 589-91-55.

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