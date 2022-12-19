Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 декабря: за сутки выздоровели 9 человек

За сутки диагноз подтвердился у пяти жителей региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заболеваемость Covid-19 в регионе заметно снизилась. За сутки диагноз подтвердился у пяти жителей региона. Выздоровели и выписались 9 человек. Случаев с летальным исходом не зафиксировано.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Общее число заразившихся с начала пандемии составляет 146 010, погибших – 3 172. Выздоровели 142 631 человек.

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