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НовостиЗдоровье19 декабря 2022 9:05

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 декабря: за сутки выздоровели 9 человек

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 19 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За сутки диагноз подтвердился у пяти жителей региона.

За сутки диагноз подтвердился у пяти жителей региона.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заболеваемость Covid-19 в регионе заметно снизилась. За сутки диагноз подтвердился у пяти жителей региона. Выздоровели и выписались 9 человек. Случаев с летальным исходом не зафиксировано.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Общее число заразившихся с начала пандемии составляет 146 010, погибших – 3 172. Выздоровели 142 631 человек.

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