В Демидовском районе грабитель напал на местную жительницу. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Инцидент произошёл в начале августа 2022 года. Житель другого региона приехал в деревню Крупенино Демидовского района, где стал ходить по домам под предлогом продажи постельных принадлежностей. Ему удалось проникнуть на веранду смолянки, на которую злоумышленник напал с требованием указать место, где хранятся деньги.

Женщина достала из тайника пакет, в котором находилось 15 тысяч рублей, и передала грабителю. Мужчина посчитал сумму незначительной и с помощью скотча связал потерпевшей ноги. После этого обвиняемый забрал из кошелька смолянки 3 тысячи рублей и покинул жилище.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, подозреваемого задержали, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище и с применением насилия не опасного для жизни и здоровья». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «КП» писала, что житель Смоленской области признался в убийстве знакомой. Женщина оказалась жива.