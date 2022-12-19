В Смоленской области выделят 15 миллионов рублей на покупку жилья медработникам

В Смоленской области выделят 15 миллионов рублей на приобретение жилья медработникам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Алексей Островский провёл совещание с блоком здравоохранения и главами районов области по вопросу обеспечения служебным жильём медработников региональных учреждений здравоохранения. В программе «Развитие здравоохранения в Смоленской области» на эти цели запланировано 15 млн рублей.

Глава региона подчеркнул, что приобретение жилья поспособствует привлечению узких специалистов для оказания медицинской помощи в муниципалитетах. Уже проработаны конкретные больницы и конкретные кадровые позиции, на которые ожидаются врачи в рамках целевого набора в конкретные даты. Например, для Рославльской ЦРБ ждут трёх новых врачей.

Также приказом департамента по здравоохранению создана рабочая группа по вопросам предоставления служебных жилых помещений медицинским работникам. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в настоящее время в районах проводится анализ имеющихся на рынке жилья объектов, подходящих по стоимости однокомнатных и двухкомнатных благоустроенных квартир.

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