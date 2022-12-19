Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов рассказал о поездке в зону спецоперации

Фото: smolensk.er.ru.

Парламентарии лично передали защитникам из Смоленской области необходимые вещи и слова искренней поддержки и благодарности. По возвращении председатель облдумы Игорь Ляхов поделился подробностями поездки:

«После моей первой, и надеюсь, не последней поездки в зону специальной военной операции очень хочется сказать несколько слов об увиденном и услышанном там, как говорят сами бойцы, – «за ленточкой». Напомню, Губернатор Алексей Владимирович Островский на заключительной сессии этого года, которая проходила 15 декабря, объявил о наших с ним планах посетить смолян-участников СВО и не просто осуществить визит вежливости, а передать все нужное, услышать просьбы и чаяния наших защитников.

В последний момент мы при обоюдном согласии решили ехать раздельно, чтобы охватить максимально возможное количество подразделений и, соответственно, провести больше встреч.

Фото: smolensk.er.ru.

Уже 15 числа в 16 часов я совместно с руководителем исполкома партии «Единая Россия», депутатом Артемом Сергеевичем Малащенковым выдвинулся на приграничные территории, чтобы встретиться с нашими военнослужащими, несущими службу на границе. Мы доставили более 5 тонн груза – это то, что заказывали командиры подразделений, где служат наши бойцы, а именно: печки, термобелье, средства связи, продукты, литературу, письма школьников, подарки. Навестив бойцов-зенитчиков, которые берегут небо, мы с удовлетворением оценили их ответственный и грамотный подход к служению Родине. Эти парни все идеально продумали и обустроили: и маскировку, и расположение, и охрану, и, естественно, службу по закрытию нашего воздушного пространства. Обеспечены всем, отказались от продуктов, показав нам большую комнату хранения различных запасов. Очень по-деловому настроены на выполнение абсолютно любой задачи. Хотелось бы отметить, что в коллективе установилась дружественная, теплая обстановка, как в семье. Нас порадовало посещение этого подразделения. Мы остались довольны визитом, встречей и уверены, что эти ребята не подведут.

Далее побывали во всех четырех вновь образованных областях нашей страны. Благодаря участию в поездке депутата Госдумы Артема Викторовича Турова, его умелой организации маршрута и оптимально выстроенному передвижению по территории мы легко нашли наших бойцов-земляков. Артем Викторович не новичок в этом деле, его опыт и помощь оказались незаменимы. Хочется сказать ему огромное спасибо за это.

Самые сильные впечатления произвели местные жители, которые с пониманием относятся к происходящему и не мыслят своего будущего без интеграции с Россией. Далее впечатлили наши военные – уверенные, твердо знающие свое дело люди, готовые самоотверженно защищать интересы нашей Родины. Ребята ни на что не жалуются, сыты, одеты, экипированы. Во время бесед с личным составом прозвучало только две просьбы. Одна из них – рассмотреть возможность предоставить по линии руководства краткосрочный отпуск, чтобы побыть дома и увидеть родных. И вторая – ни в коем случае не отступать и не отдавать наши освобожденные территории. Военнослужащие очень обрадовались привезенному, но особенно их поразили детские посылки, письма школьников. Благодарили нас и партию «Единая Россия» за оказанное внимание, за то, что, несмотря на тревожную обстановку, а мы в одном из подразделений практически попали под обстрел, приехали и навестили их.

Еще один положительный момент – созидательные стройки, возведение жилья в Мариуполе и ремонт дорог во всех четырех областях, который не прекращается и сейчас пока позволяют погодные условия. Это строительство дает большую уверенность местному населению в завтрашнем дне.

Исходя из увиденного, можно сделать вывод, что при наличии таких военных и армии, мудрой руководящей роли Президента Владимира Владимировича Путина, а также поддержке местного населения и общественности в лице наших регионов, мы Победим».