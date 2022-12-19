Власти Смоленска отчитались о расчистке проездов к соцучреждениям. Фото: пресс-служба администрации города.

В администрации Смоленска рассказали о расчистке улиц после длительных снегопадов. По поручению губернатора Алексея Островского особое внимание коммунальные службы уделяют расчистке снега на проездах к социальным объектам Смоленска. В первую очередь в порядок приводят дороги к больницам и поликлиникам, детским садам и школам.

Основные работы проходят ночью, экипажи из 4-5 комбинированных дорожных машин ведут обработку дорог в всех районах города.

Утром 19 декабря техника работала на подъезде к поликлинике №2, расположенной на проспекте Строителей. Также был расчищен подъезд к отделению почты на проспекте Строителей и к ряду других социальных объектов.

В мэрии отмечают, что эффективной уборке снега мешает припаркованный транспорт. Автолюбителей просят не оставлять машины на обочинах дорог и внутриквартальных проездах, чтобы не мешать проезду крупной спецтехники.

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